بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، استعرض الوزير مفوض تجاري أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جهود المصلحة في تيسير إجراءات التصدير ودعم المصدرين والمنتجين، من خلال وحدة دعم المصدرين والمنتجين التي أنشأتها المصلحة عام 2021، وتعمل عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تقديم المشورة المسبقة، والمتابعة والتخطيط، والتطوير التقني ودعم اتخاذ القرار، والإعلام والتواصل المستمر مع المستثمرين والمصدرين، وذلك خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأوضح أموي أن المصلحة توفر مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات للمصدرين والمستوردين من خلال برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، المخصص للشركات الملتزمة، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الرقم التعريفي الموحد للشحنات (UCR) أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي للصادرات وخفض التكلفة التشغيلية للمصدرين.



منصة «نافذة»

كما أكد حرص المصلحة على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة العالمية، من خلال إتاحة خدمة الاستفسار المسبق عبر منصة «نافذة» للتعرف على التغيرات الإجرائية التي قد تؤثر على عملية تصدير المنتجات، بدءًا من المصنع وحتى الشحن، إلى جانب التحديث المستمر لهيكل التعريفة الجمركية بما يدعم حماية الصناعة المحلية وتنظيم السوق المصرية.