تستعد النجمة مي عمر لخوض أولى تجاربها في المسرح في موسم الرياض بالتعاون مع المنتج حمدي بدر.

وتشارك مي عمر بمسرحية تحمل اسم " لما ماما تنام " من تأليف ضياء محمد.



من جانب آخر تشارك مي عمر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل حليمة جبران.



ينتمي مسلسل حليمة جبران إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة، وتجسد خلاله شخصية مصممة أزياء تواجه سلسلة من الأزمات والتحديات التي تنعكس على حياتها الشخصية والعائلية، وتدخل بسببها في صراعات متشابكة.

ويعد المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد بكير، وإنتاج حسن عسيري، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين مع مي عمر، من بينهم محمد رياض، ونشوى مصطفى، وبيومي فؤاد، وإنجي المقدم، وبسنت شوقي، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، وهاني عادل، وعلاء مرسي، وأحمد بهاء، وعماد رشاد، وألفت إمام.

آخر أعمال مي عمر

في سياق منفصل، يعد فيلم شمشون ودليلةهو أخر أعمال مي عمر، وجمعها بالفنان أحمد العوضي لأول مرة، في تجربة تنتمي إلى نوعية أفلام الأكشن والتشويق الممزوجة بالكوميديا، وجسدت مي عمر خلال الأحداث شخصية دليلة، وهي فتاة تعتمد على جمالها وذكائها في الإيقاع بالأثرياء وسرقتهم، وتدخل في سلسلة من المغامرات والصراعات التي تتغير معها مسارات حياتها، بعدما تتقاطع طريقها مع شمشون، الذي يجسده أحمد العوضي، وهو لص تائب يجد نفسه مضطرًا للعودة إلى عالم الجريمة لإنقاذ شقيقته، قبل أن تجمعهما عملية سرقة ماسة ثمينة من رجل أعمال أجنبي، لتبدأ بينهما رحلة مليئة بالمطاردات والمواجهات والمواقف غير المتوقعة. تكشف دوافع كل منهما وتضعهما أمام اختيارات صعبة.

ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين مع مي والعوضي، منهم: خالد الصاوي، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وانتصار، ومحمود البزاوي، وأحمد الرافعي، وريتال عبدالعزيز، وسامي مغاوري، وهو من تأليف محمود حمدان، وأمجد الشرقاوي، وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد.