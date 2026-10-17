لم شمل بعد أشهر من الابتعاد.. أسرة محمد صلاح تقترب من الانتقال إلى طرابزون

تستعد أسرة النجم المصري محمد صلاح للانتقال إلى مدينة طرابزون التركية، من أجل الإقامة إلى جواره خلال تجربته الاحترافية مع طرابزون سبور، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية تركية.

وذكرت تقارير منشورة اليوم، السبت، أن زوجة قائد منتخب مصر، ماجي صادق، وأطفالهما الثلاثة مكة وكيان وليل، يستعدون للوصول إلى طرابزون، تمهيدًا للاستقرار مع اللاعب بصورة دائمة، دون تأكيد مستقل لموعد وصولهم المحدد.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من ابتعاد الأسرة عن صلاح، عقب رحيله عن ليفربول وانتقاله إلى الدوري التركي، في وقت يسعى فيه النجم المصري إلى بدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية مع طرابزون سبور.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في أغسطس الماضي إلى أن أسرة صلاح ستنتقل إلى طرابزون خلال الفترة التالية لانضمامه إلى الفريق، مع توجه ابنتيه للالتحاق بإحدى مدارس المدينة، بما يسمح للأسرة بالعيش معًا طوال فترة احترافه في تركيا.

وكان صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، بعد نهاية رحلته مع ليفربول التي استمرت تسعة أعوام، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي، وسط اهتمام جماهيري كبير بوجوده مع الفريق.

وفي حال إتمام انتقال الأسرة وفقًا للتقارير المتداولة، ستبدأ عائلة صلاح مرحلة جديدة من الاستقرار في تركيا، بالتزامن مع مواصلة اللاعب مشواره مع ناديه الجديد.