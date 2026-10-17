شخص يفرض حضوره.. الصحافة التركية تحتفي بحمد صلاح بعد تألقه الأوروبي

أشاد الصحفي التركي الشهير سوات أومورهان بالإمكانيات الفنية للنجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه مع فريق طرابزون سبور التركي، ومساهمته في الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وقال أومورهان إن محمد صلاح يمتلك شخصية تفرض حضورها باستمرار داخل أرض الملعب، متجاوزًا عامل السن، مشيدًا بتنوع إمكانياته الفنية وقدرته على التأثير في مجريات المباريات.

وأضاف الصحفي التركي أن صلاح يجعله في حيرة بشأن الجانب الذي يستحق الإشادة به أولًا، سواء مهارته في استخدام باطن القدم، أو قدمه، أو تمريراته البينية، أو قدرته على إنهاء الهجمات، في إشارة إلى تعدد نقاط قوته داخل الملعب.

وكان محمد صلاح قد قاد طرابزون سبور لتحقيق الفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، بتسديدة رائعة، كما ساهم في صناعة هدف آخر، قبل مغادرة الملعب في الدقيقة 55، ليحل نوح سافيولو بديلًا له.

وشهدت المباراة تسجيل فرانكولينو الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 47، قبل أن يقلص بيتري بينانين الفارق للفريق الفنلندي في الدقيقة 54.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد فرانكولينو ليسجل الهدف الرابع للفريق التركي في الدقيقة 90+1، بينما أحرز جوستاف إنجفال الهدف الثاني لكوبس في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز طرابزون سبور بنتيجة 4-2.