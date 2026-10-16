صحيفة «آس» الإسبانية: محمد صلاح لا يعرف التوقف رغم بلوغه 34 عامًا

أشادت صحيفة «آس» الإسبانية بتألق النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وأكدت الصحيفة أن صلاح يواصل تألقه في مغامرته الجديدة بتركيا، مشيرة إلى نجاحه في الانضمام لقائمة اللاعبين الذين سجلوا في البطولات الأوروبية الثلاث، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، مضيفة أن النجم المصري، رغم بلوغه 34 عامًا، يثبت مجددًا أن قصته لم تنته بعد.

وسجل صلاح الهدف الثاني لطرابزون سبور في الدقيقة 44، بتسديدة رائعة داخل الشباك، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 55، بعدما أسهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وسجل فرانكولينو هدفين لطرابزون سبور في الدقيقتين 47 و90+1، بينما أحرز بيتري بينانين وجوستاف إنجفال هدفي كوبس في الدقيقتين 54 و90+6، لتنتهي المباراة بفوز الفريق التركي بنتيجة 4-2.