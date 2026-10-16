ارتفاع مبيعات علامة شقيقة محمد صلاح التجارية في تركيا.. وعروض لافتتاح فرع في طرابزون

كشفت صحيفة «الصباح» التركية عن ارتفاع كبير في مبيعات العلامة التجارية RS، الخاصة برحاب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، في السوق التركية، مشيرة إلى تلقيها عروض شراكة ضخمة لافتتاح فرع للعلامة التجارية في مدينة طرابزون.

يأتي ذلك بالتزامن مع تألق محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور التركي، بعدما ساهم في فوز فريقه على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، بعدما استلم الكرة وسددها بطريقة رائعة داخل الشباك، كما صنع هدفًا آخر، ليساهم في تقدم طرابزون سبور خلال اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز فرانكولينو تقدم الفريق التركي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، قبل أن يقلص بيتري بينانين الفارق للفريق الفنلندي في الدقيقة 54.

وغادر محمد صلاح أرض الملعب في الدقيقة 55، ليشارك نوح سافيولو بدلًا منه، بعدما قدم أداءً مميزًا أسهم خلاله في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد فرانكولينو ليسجل الهدف الرابع لطرابزون سبور في الدقيقة 90+1، بينما أحرز جوستاف إنجفال الهدف الثاني لكوبس في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بفوز الفريق التركي بنتيجة 4-2.

ويعزز تألق محمد صلاح داخل الملعب من الحضور الجماهيري والإعلامي المرتبط باسمه في تركيا، وسط ما أوردته صحيفة «الصباح» بشأن الإقبال المتزايد على العلامة التجارية الخاصة بشقيقته، والعروض المطروحة للتوسع في مدينة طرابزون.