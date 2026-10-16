محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. موعد مباراة طرابزون سبور القادمة

يستعد فريق طرابزون سبور التركي لخوض مواجهة جديدة في منافسات الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، والتي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح بتسجيل هدف وصناعة آخر.

ويطمح طرابزون سبور إلى استثمار الانتصار الأوروبي لمواصلة نتائجه الإيجابية، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الموسم الحالي، خاصة مع اقتراب مواجهة مرتقبة أمام أحد أبرز أندية الكرة التركية.

محمد صلاح يقود انتفاضة طرابزون سبور

قدم محمد صلاح أداءً لافتًا خلال مواجهة كوبس الفنلندي، بعدما ساهم بصورة مباشرة في هدفين من أهداف فريقه الأربعة، ليؤكد أهميته في المنظومة الهجومية لطرابزون سبور.

وافتتح بول أونواتشو التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، مستفيدًا من تمريرة مميزة للنجم المصري، قبل أن ينجح صلاح في تعزيز تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 44.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل طرابزون سبور ضغطه الهجومي، ليضيف فرانكولينو دجو الهدف الثالث في الدقيقة 47، بينما تمكن الفريق الفنلندي من تقليص الفارق في الدقيقة 54.

وعاد دجو ليؤكد تفوق الفريق التركي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 91، قبل أن يسجل كوبس هدفه الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز طرابزون سبور بنتيجة 4-2.

مواجهة بشكتاش.. اختبار جديد أمام محمد صلاح

بعد الانتصار الأوروبي، تتجه أنظار جماهير طرابزون سبور إلى المواجهة المقبلة أمام بشكتاش، في اختبار مهم للفريق ضمن منافسات الدوري التركي، وسط تطلعات لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الزخم الهجومي الذي ظهر خلال لقاء كوبس.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لطرابزون سبور، الذي يسعى إلى تأكيد قدرته على المنافسة محليًا، بينما ينتظر الجمهور استمرار مساهمات محمد صلاح الهجومية، بعد ظهوره المؤثر في المواجهة الأوروبية الأخيرة.

هل يواصل محمد صلاح تألقه في الدوري التركي؟

تمثل مواجهة بشكتاش فرصة جديدة أمام محمد صلاح لمواصلة تقديم الإضافة الهجومية لفريقه، خصوصًا بعد مساهمته في أهداف فريقه من خلال التسجيل والصناعة خلال المباراة الأخيرة، حيث ساهم مباشرة في هدفين من أهداف الفوز الأربعة.

وتترقب الجماهير ما سيقدمه النجم المصري في اللقاء المقبل، في ظل الرغبة في ترجمة التألق الأوروبي إلى نتائج إيجابية في منافسات الدوري التركي، ومساعدة طرابزون سبور على تحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.