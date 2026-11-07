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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: اجتماع قدامى الزمالك خطوة مهمة لحسم مصير شركة الكرة

أيمن يونس
أيمن يونس
سارة عبد الله

كشف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، تفاصيل الجلسة المرتقبة لقدامى لاعبي النادي، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف شركة الكرة ومستقبل النادي، مؤكدًا أن اللقاء السابق كان مجرد عزومة من فاروق جعفر، ولم يكن اجتماعًا رسميًا لمناقشة الأوضاع واتخاذ القرارات.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحاته ببرنامج «أون تارجت» المذاع عبر قناة «أون سبورت»، إن الجلسة المقبلة ستكون مفتوحة أمام جميع نجوم الزمالك عبر الأجيال، بداية من شيكابالا وحتى الكابتن أبو رجيلة، مشيرًا إلى أن الدعوة تشمل كل من ارتدى قميص النادي وحقق بطولات معه.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى المسؤولين وفهم حقيقة مشروع شركة الكرة، وآليات إدارتها، والضمانات التي تحافظ على هوية الزمالك ومكانته، بعيدًا عن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تكون غير دقيقة أو مشوهة.

وشدد يونس على أن النسب الاستثمارية والمالية في شركة الكرة ليست القضية الأهم بالنسبة له، سواء كانت 51% أو 49% أو 60%، موضحًا أن الأهم هو طبيعة الإدارة والرقابة الفنية والإدارية على قرارات المستثمر، بما يضمن عدم اتخاذ أي قرارات تضر بالنادي أو بمستقبله، خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء اللاعبين والتعامل مع الأجهزة الفنية.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يجب أن تكون لديه صلاحيات رقابية واضحة تضمن الحفاظ على شخصية النادي وهيبته، مؤكدًا ضرورة معرفة تفاصيل العقد المبرم مع المستثمر، والقيود التي تمنع حدوث أي أضرار فنية أو إدارية للفريق.

في سياق آخر، طالب أيمن يونس بتغيير موعد الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الثلاثاء، معتبرًا أن الأفضل إقامتها في يوم إجازة، مثل الخميس أو السبت، حتى يتمكن أكبر عدد من الأعضاء من الحضور والمشاركة في اتخاذ القرار بشأن ملف شركة الكرة.

وأكد أن الجمعية العمومية شريك أساسي في القرارات المصيرية الخاصة بمستقبل الزمالك، وأن من حق جميع الأعضاء التعبير عن آرائهم والمشاركة في تحديد مسار النادي خلال المرحلة المقبلة.

أيمن يونس الزمالك ملف شركة الكرة فاروق جعفر

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