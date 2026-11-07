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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلمى صباحي تكشف كواليس فيديو عمره 24 عامًا جمعها بمحمد سلام ومحمد فراج

سلمى صباحي ومحمد سلام ومحمد فراج
سلمى صباحي ومحمد سلام ومحمد فراج
يمنى عبد الظاهر

أعادت الإعلامية سلمى صباحي إحياء ذكريات دراستها الجامعية، بعدما كشفت تفاصيل فيديو قديم جمعها بالفنانين محمد سلام ومحمد فراج، يعود إلى 24 عامًا، وحقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وسط تفاعل لافت من الجمهور.

وتفاعلت سلمى صباحي مع إعادة انتشار الفيديو، معربة عن سعادتها باستعادة هذه الذكريات، خاصة بعدما تلقت العديد من الإشارات من المتابعين الذين أعادوا مشاركة المقطع، لتقرر نشر النسخة الأصلية منه وكشف تفاصيل تصويره.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن علاقتها بمحمد سلام ومحمد فراج خلال فترة الجامعة كانت قوية للغاية، لدرجة أن البعض كان يعتقد أنهم أشقاء، مشيرة إلى أنهم قرروا الاحتفال بعيد ميلادها بطريقة مختلفة، من خلال تقديم اسكتش كوميدي يجمعهم، فاستأجروا ملابس مهرجين «بلياتشو» ونفذوا الفكرة بالفعل.

وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعي الفنانين الثلاثة، الذين استعادوا أجواء الفيديو وأشادوا بالعفوية وخفة الظل التي ظهروا بها خلاله، معبرين عن إعجابهم بالتجربة التي جمعتهم في بداية مشوارهم الفني، حيث كتب أحد المتابعين: «كانوا فظاع وخفاف الدم، فراج بان هنا غير ما عرفناه واتعودنا عليه»، فيما علق آخر: «دمكم شربات فعلًا».

وحظي الفنان محمد سلام بإشادة خاصة من الجمهور، إذ أثنى عدد من المتابعين على موهبته وأدائه في الفيديو، مطالبين بإحياء هذه التجربة مجددًا، باعتبارها فرصة لدعمه، حيث كتب أحدهم: «حلو أوي ومحمد سلام الموهوب المظلوم»، بينما علق آخر: «يا ريت لو ينفع يتعاد دلوقتي تاني ويبقى دعم لسلام».



 

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