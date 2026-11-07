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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي يرافقان بعثة منتخب مصر في رحلة مالاوي

هاني ابوريدة
هاني ابوريدة
عمرو مصطفى

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن مرافقة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه خالد الدرندلي، بعثة منتخب مصر خلال رحلتها إلى مالاوي، في إطار الاستعدادات الخاصة بالمواجهة المرتقبة للفراعنة.

  هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي يرافقان بعثة منتخب مصر في رحلة مالاوي

 

وأكدت المصادر أن رئيس اتحاد الكرة ونائبه قررا التواجد مع بعثة المنتخب الوطني خلال رحلة السفر إلى مالاوي، لمساندة اللاعبين والجهاز الفني، وتوفير الأجواء المناسبة قبل خوض المواجهة المنتظرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بمتابعة استعدادات المنتخب الوطني عن قرب، والوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق أهدافهم ومواصلة النتائج الإيجابية.

ومن المنتظر أن تشهد رحلة المنتخب إلى مالاوي اهتمامًا إداريًا كبيرًا، في ظل حرص مسؤولي اتحاد الكرة على تقديم الدعم الكامل للبعثة قبل خوض المباراة المرتقبة.

هاني ابوريدة اتحاد الكرة منتخب مصر خالد الدرندلي

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