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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الشعب الجمهوري ينعي ضحايا حادث قطار العياط ويؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تقصير

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

تقدم حزب الشعب الجمهوري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث الأليم.

وأكد الحزب أهمية انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور قد تكشف عنها التحقيقات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، يثمن حزب الشعب الجمهوري توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، والتوجيه بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه.

ويتمنى الحزب الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمن الله عليهم بتمام العافية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حزب الشعب الجمهوري حادث قطار العياط قطار العياط العياط

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