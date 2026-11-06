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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف والمفتي يشاركان أبناء كفر الشيخ عيدهم القومي بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

وزير الأوقاف والمفتي يشاركان أبناء كفر الشيخ عيدهم القومي بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان أبناء كفر الشيخ عيدهم القومي بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي
أحمد سعيد

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أبناء محافظة كفر الشيخ احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة، والذي يواكب ذكرى ملحمة معركة البرلس البحرية الخالدة وما قدمه أبناء المحافظة البواسل من بطولات وتضحيات وفداءً في سبيل تراب الوطن الغالي.

وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يشهدون خطبة "شرف العمل" ويفتتحون المرحلة الثانية لتطوير الميدان الإبراهيمي

ويأتي الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ تخليدًا لذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة، التي سطر فيها أبناء المحافظة البواسل ورجال قواتنا البحرية بدمائهم الزكية ملحمةً بطوليةً في الرابع من نوفمبر، حينما واجهوا بجرأةٍ وشجاعةٍ منقطعة النظير سفن ومدمرات العدوان الثلاثي، مما أسفر عن تدمير قطعٍ بحريةٍ للعدو، لتبقى هذه المناسبة شاهدًا حيًّا عبر الأجيال على تضحيات أبناء كفر الشيخ، ورمزًا وطنيًّا جسد أعلى معاني الصمود، والفداء، والالتفاف حول راية الوطن لحماية مقدراته وصون كرامته.

وقد شهد شعائر صلاة الجمعة، التي نُقلت على الهواء مباشرةً عبر شاشات التلفزيون المصري وأثير الإذاعة المصرية، اللفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية بالمحافظة، وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم مكي - محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي - نائب المحافظ، واللواء أ.ح عبد الله الديب - السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد حبيب - السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح تامر ناجي شويل - المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عبد الله فليفل - مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبد اللطيف حسن طلحة - وكيل منطقة الأزهر الشريف بكفر الشيخ، والدكتور رمضان عبد السميع - مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.

واستهلت شعائر الجمعة المباركة بآياتٍ بيناتٍ من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، أعقبها الاستماع لخطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور عبد الحي سرحان تحت عنوان "شرف العمل وقيمة الإنتاج"، حيث استهدف ترسيخ قيمة العمل في النفوس، وتعزيز ثقافة الإتقان والإنتاج والاعتماد على الذات، وتشجيع المنتج الوطني، مبرزًا أثر ذلك البالغ في بناء الدول وصناعة الحضارات، ومؤكدًا أن العمل الجاد والمخلص يعد الركيزة الأساسية ومقومًا أصيلاً من مقومات الحفاظ على الأوطان وحمايتها وصون مقدراتها، كما تطرق الخطيب إلى تاريخ المحافظة المجيد وموقعة البرلس البطولية، مشيدًا بالتضحيات الجسام التي قدمها أبناء كفر الشيخ عبر التاريخ ومؤكدًا على التفافهم الدائم خلف قيادتهم السياسية لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وعقل أداء صلاة الجمعة، أدّى الوزير وجموع المصلين صلاة جنازة، وتوجهوا إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستمرارًا للزيارة المباركة التي شهدت افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير ساحة وميدان المسجد الإبراهيمي، توجه معالي وزير الأوقاف وفضيلة المفتي رفقة محافظ كفر الشيخ والقيادات لزيارة مقام العارف بالله الشيخ إبراهيم الدسوقي، حيث شاركوا رواد المسجد قراءة سورة الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين، والتضرع بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها جيشًا وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء، وسط حالةٍ عارمةٍ من البهجة والترحيب والدعاء من جموع المواطنين والمحبين.

وزير الأوقاف والمفتي يشاركان أبناء كفر الشيخ عيدهم القومي بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

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