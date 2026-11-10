منتخب مصر 2010 بالأحمر والأسود.. وتونس بالأبيض الكامل في تصفيات شمال أفريقيا

عُقد الاجتماع الفني لدورة شمال إفريقيا لكرة القدم لمنتخبات تحت 16 عامًا، التي تقام في تونس، خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الحالي، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للناشئين 2027.

وشهد الاجتماع حضور الوفد المصري، الذي يضم الدكتور علاء عبدالعزيز رئيس بعثة منتخب مصر مواليد 2010، وشادي الشريف المدير الإدارى للمنتخب، والدكتور محمد أكمل طبيب المنتخب، وإسلام شاكر مسئول المهمات.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات، أهمها اعتماد ألوان أقمصة المنتخبات المشاركة،الترتيبات التحكيمية والتنظيمية والإعلامية،الجوانب الأمنية والطبية ،تنظيم تنقلات المنتخبات والإقامة ،وتجهيز الملاعب ومرافق التدريبات.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب تونس، الذي يظهر بالزي الأبيض الكامل في مباراة الفريقين، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت القاهرة)، ضمن منافسات الجولة الأولى للدورة، التي تضم منتخبات: مصر، تونس، المغرب، والجزائر.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في الدورة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.