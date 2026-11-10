وزير الخارجية الأمريكي: الحصار يفاقم الأضرار الاقتصادية التي تتكبدها إيران وسط استمرار الضغوط على طهران

تتكبد إيران أضرارًا اقتصادية كبيرة نتيجة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، في إطار استراتيجية واشنطن الرامية إلى تقليص الموارد المالية المتاحة للحكومة الإيرانية والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، في خبر عاجل، عن وزير الخارجية تأكيده أن الحصار تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإيران، بالتزامن مع استمرار الإدارة الأميركية في استخدام الضغوط الاقتصادية والعقوبات باعتبارها أحد المسارات الرئيسية للتعامل مع طهران.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير لوكالة رويترز، نشر الثلاثاء، أن روبيو أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بأن الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف اقتصادية وصفها بالمدمرة على إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات تحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها الإقليمية والجماعات المتحالفة معها.

وأوضح روبيو، وفقًا لما نقله دبلوماسيون مشاركون في الاجتماع، أن الخيارات الأميركية لا تقتصر على استئناف الحرب أو القبول بالمطالب الإيرانية، وأن واشنطن تعتزم مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وممارسة ضغوط على صادرات النفط والتجارة الخارجية، وسط تقارير عن تراجع قيمة العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم وتزايد صعوبات الحصول على العملات الأجنبية.

وفي المقابل، لا تزال التحركات الدبلوماسية مستمرة لتجنب تجدد المواجهة العسكرية، حيث أجرى رئيس الوزراء القطري مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل مشاركته في اجتماعات باريس، في محاولة لدفع المسار السياسي واحتواء التصعيد.

وتعكس هذه التطورات استمرار اعتماد واشنطن على الضغط الاقتصادي بالتوازي مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة، بينما تظل فرص التوصل إلى تفاهم مع طهران مرتبطة بمواقف الطرفين من الحصار والعقوبات والملف النووي، وفق لاكسيوس