مياه الأقصر تتابع تجهيز بوستر جديد لتعزيز إمدادات المدينة الصناعية بالبغدادي

أجرى المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تجهيز بوستر مياه الشرب بالمدينة الصناعية بالبغدادي، والذي تبلغ طاقته التصميمية 1100 متر مكعب يوميا، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزيته لدعم منظومة المياه بالمنطقة.

ويأتي تجهيز البوستر ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب بالمدينة الصناعية، وتحسين ضغوط المياه بما يضمن تلبية احتياجات المصانع والمنشآت القائمة بمراحلها الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن استيعاب متطلبات التوسعات والمشروعات الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وتنفذ هذه الأعمال استجابة لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة استكمال المرافق الأساسية بالمدينة الصناعية بالبغدادي، وتوفير بنية تحتية قادرة على تهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات القائمة والجديدة.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مواصلة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة شبكات ومحطات المياه، بما يضمن استقرار الخدمة واستدامتها، ومواكبة احتياجات المناطق الصناعية ومشروعات التنمية بالمحافظة.