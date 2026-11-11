بيطري الأقصر يقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا لـ 603 رؤوس ماشية و480 طائرا بقرية التملية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه فى إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، وفي إطار جهود المديرية لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، وتوفير الخدمات البيطرية المجانية للمربين، نفذت المديرية قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية التملية باصفون مركز اسنا.

وأسفرت القافلة عن تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـعدد 613 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب والخيول، إلى جانب علاج 480 طائرًا من الدواجن بالمجان من خلال تقديم عينه من الدواجن وصرف الأدوية لباقي القطيع.

جاءت القافلة من خلال اشتراك مديرية الطب البيطري بالأقصر مع نقابة الأطباء البيطريين بالأقصر تحت رعاية الدكتور سيف الدين عبدالقادر نقيب الأطباء البيطريين بالأقصر وبحضور الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وتواجد الأطباء البيطريين بإسنا وأطباء الامتياز، وذلك بالتعاون مع جمعيه جنوب الوادي للتنمية المجتمعية.

جرى تقديم خدمات الفحص والعلاج والتجريع بالمجان للحيوانات والطيور، في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

وتضمنت أعمال القافلة تقديم خدمة الرش بالمجان لعدد 112 رأساً وذلك لمكافحة الطفيليات الخارجيه والقراد الناقل الأمراض، كما تم تجريع عدد 137 رأسًا من الماشية مجانا وذلك لمكافحة الطفيليات الداخليه والديدان المعويه التى تهدر اللحوم والالبان .

كما تم تقديم خدمة الكشف والعلاج للأمراض التناسليه لعدد 89 رأس مجانا من خلال الكشف اليدوي والكشف بالسونار وعلاج كسل وخمول المبايض والتهابات الرحم والتهابات الضرع.

كما تم إجراء 27 جراحه خفيفه متنوعه مجانا وتقديم خدمات علاجيه للأمراض الباطنيه والتنفسيه والضعف العام وضعف الشهيه لعدد 238 رأس ابقار وجاموس واغنام وخيول،

كما تم صرف علاج لعدد 480 رأس دواجن مجانا وذلك من خلال تقديم عينات دواجن عشوائية يتم الكشف عليها وصرف الادويه لباقي القطيع بالمنازل.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر جهودها لتقديم الخدمات البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال أعمال الرعاية والتحصين والوقاية، وخدمات التلقيح الاصطناعي، ومكافحة الأمراض المشتركة، إلى جانب تكثيف أعمال الكشف والعلاج عبر الوحدات البيطرية وأطباء المديرية، دعمًا لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.