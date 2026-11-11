بالتسابيح والصلوات.. طواف الشمامسة يفتتح ثالث أيام احتفالات مارجرجس بالرزيقات في الأقصر

تواصلت مظاهر الاحتفال السنوي بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، حيث انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات اليوم الثالث للاحتفالات، وسط مشاركة واسعة من الأقباط الوافدين من مختلف المحافظات، وأجواء إيمانية امتزجت فيها الترانيم القبطية بالتسابيح والألحان الكنسية.

واستهل الدير فعاليات اليوم بطواف الشمامسة، الذي تقدمته الصلبان والأيقونات الدينية، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، وسط توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين حرصوا على متابعة الطقوس الكنسية والمشاركة في الصلوات داخل أروقة وساحات الدير.

وشهدت الاحتفالات مشاركة نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، في إطار الفعاليات الدينية التي يشهدها الدير على مدار أسبوع الاحتفال.

وتستمر احتفالات مولد الشهيد العظيم مارجرجس حتى 16 نوفمبر الجاري، وسط توافد يومي للزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، للمشاركة في القداسات والصلوات والطقوس الكنسية، إلى جانب الخدمات والأنشطة التي يوفرها الدير لاستقبال ضيوفه خلال أيام الاحتفال.