مانيلا: اجتماع ثنائي مرتقب بين رئيسي الفلبين وأمريكا على هامش قمة "آسيان"

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الخميس أنه من المقرر أن يعقد رئيس البلاد فرديناند ماركوس الابن اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر أن تستضيفها الفلبين الأسبوع المقبل.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية - بأنه من المتوقع أن يصل ترامب إلى العاصمة "مانيلا" في 17 من شهر نوفمبر الجاري.. إلا أنها لم تعلن بعد عن جدول أعمال الاجتماع.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أيضا أن يشارك ترامب في القمة الخاصة بين رابطة آسيان والولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيناقش الرئيس الأمريكي وقادة دول جنوب شرق آسيا بعض القضايا الرئيسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يعقد ماركوس الابن أيضا اجتماعات ثنائية مع قادة كل من أستراليا والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية.