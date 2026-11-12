المجلسُ التّنفيذي للألكسو يوصي بمُبادرات لتعزيز التّعاون العربي المشترك

أوصى المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم الخميس في ختام أعمال دورته العادية الـ (125) التي استضافتها سلطنة عمان باعتماد عدد من المبادرات تقدم بها عدد من الدول من بينها مبادرة طرابلس عاصمة للطفل في العالم العربي عام 2027 واعتماد مشروع الاستراتيجية العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وهو مقترح مقدم من كرسي الألكسو للأشخاص ذوي الإعاقة ومقره لبنان، وتوصية للمؤتمر العام بتفويضه باعتماد استراتيجية عربية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور مراد محمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إن من بين المبادرات الخمس التي أوصى بها المجلس وسترفع إلى المؤتمر العام للمنظمة مبادرة توأمة القدس عاصمة للطفل العربي مع كل عاصمة عربية تعلن للاحتفاء بالطفل في العالم العربي، ومبادرة إنشاء منصة معجم المصطلحات العربية الموحدة ومنظومة السياسات اللغوية في الدول العربية، وأخرى بوضع آلية لكيفية إعداد موازنة المنظمة بطريقة أكثر احترافية.

وأضاف أن المجلس التنفيذي أوصى كذلك باعتماد عدد من الاستراتيجيات التي تنفذها المنظمة خلال السنوات القادمة مثل استراتيجية الأكسوم للتعاون الدولي والشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي، واستراتيجية الالكسو لتعزيز الدور الإعلامي والتسويق للمنظمة، والاستراتيجية الشاملة لتكوين العاملين بالمنظمة ومراكزها الخارجية بالمشاركة مع اللجان العربية.

وأشار إلى أن ما أصدره المجلس من قرارات وتوصيات تعد أرضية عملية بالنظر للبنود التي ناقشها منها ما هو إجرائي ومنا ما هو موضوعي، وسيتم رفعها للاعتماد من قبل المؤتمر العام للمنظمة الذي سيعقد غدًا الخميس في مسقط أعمال دورته الـ (28) بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وعدد من المنظمات ذات العلاقة بعمل (الألكسو)، حيث ستترأس سلطنة عمان رئاسة هذه الدورة لمدة عامين.

من جانبه قال الدكتور محمود بن عبدالله العبري أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم إن الاجتماع الذي سيعقده المؤتمر العام وسبقه اجتماع المجلس التنفيذي للألكسو "يكتسبان أهمية بالغة في ظل تحديات متسارعة خاصة فيما يتعلق بالبحث والاشتغال على الأمور المشتركة في المؤسسات الثقافية العربية وخاصة مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال والمعلومات وهي من أساسيات عمل (الألكسو) والتي من الممكن أن نبني عليها خططنا واستراتيجيتنا وبرامجنا المستقبلية".

وقال العبري إن المنظمة تستفيد من الخبرات العمانية ومن البرامج والمبادرات التي تنفذها المبادرة التي تم إطلاقها منذ عام 2025 تحت عنوان "الدراية الإعلامية والمعلوماتية" في مجال الاتصال والمعلومات وتشمل مجموعة المعارف والمهارات التي تُمكّن الأفراد من الوصول إلى المعلومات، وتحليلها وتقييم مصداقيتها، والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، والتركيز على قضية نشر الشائعات وآثارها على المجتمع واستخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بصورة مسؤولة، والتعامل الواعي مع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.