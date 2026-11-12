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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار مفاجئ لواجهة منزل قديم على مساحة 100 متر بقرية في سوهاج.. وتحرك عاجل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية حاجر مشطا التابعة لمجلس قروي الصفيحة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، صباح اليوم، انهيارًا جزئيًا بالواجهة الأمامية لمنزل قديم مكون من طابقين، ما أسفر عن سقوط جزء من المبنى على مساحة تقدر بنحو 100 متر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ بانهيار منزل قديم بقرية حاجر مشطا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بمحافظة سوهاج بلاغًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، يفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة بناحية قرية حاجر مشطا، التابعة لمجلس قروي الصفيحة.

وعلى الفور، تم التعامل مع البلاغ وفحص موقع الواقعة، حيث تبين أن المنزل مكون من طابقين، ومشيد بالطوب اللبن والعجين، فيما يتكون السقف من الفلاق والجريد والعروق، وهي مواد بناء تقليدية كانت تستخدم في تشييد المنازل قديمًا.

وكشفت المعاينة أن المنزل ملك ورثة المواطن «عبد الفتاح ع. خ»، وأن الجزء الذي تعرض للانهيار يخص الواجهة الأمامية للعقار، وتبلغ مساحته نحو 100 متر تقريبًا، دون أن يمتد الحادث إلى وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ولم يسفر الانهيار عن أي خسائر في الأرواح، خاصة أن المنزل قديم، فيما يجري استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والعرض على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابساته واستكمال الإجراءات المتبعة.

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