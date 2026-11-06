100 معلم يزورون المتحف المصري الكبير ضمن برنامج هيروشيما المتقدم

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة إعداد المعلمين، زار 100 معلم من معلمي المرحلة الابتدائية المشاركين في برنامج هيروشيما – مصر المتقدم لتأهيل المعلمين (HEARTEP) المتحف المصري الكبير، في أول زيارة ميدانية ضمن البرنامج، الذي انطلق هذا العام في إطار تعاون هو الأول من نوعه بين جامعة هيروشيما اليابانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأكاديمية العسكرية المصرية والأكاديمية المهنية للمعلمين.

برنامج هيروشيما – مصر المتقدم لتأهيل المعلمين

ويأتي برنامج هيروشيما – مصر المتقدم لتأهيل المعلمين تفعيلًا لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها في أبريل 2026، خلال زيارة رئيس جامعة هيروشيما إلى مصر، والتي شهدت لقاءه بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس لتطوير منظومة التعليم، وتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب التعليمية المتميزة.

ويستهدف البرنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير الممارسات التدريسية وتعزيز قدرات المعلمين على توظيف أحدث الأساليب التربوية في العملية التعليمية ، وكذلك الانضباط وروح الالتزام لدى المعلم.

كما يتسم البرنامج باهتمامه ايضا بالجانب الوجداني للطالب وكيفية بناء علاقة بين المعلم والطالب وولي الامر وربط ذلك بالابحاث العلمية وافضل الممارسات الناجحة.

ويمتد البرنامج على مدار عام دراسي، ويعتمد على محاضرات حضورية مكثفة يقدمها أساتذة يابانيون من جامعة هيروشيما تم إيفادهم خصيصًا إلى مصر لتنفيذه، بمشاركة 100 معلم.

ويتضمن البرنامج تسعة مقررات أكاديمية، إلى جانب التدريب العملي داخل المدارس والمشروع البحثي، بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني والبحث العلمي.

وتتناول المقررات مجالات أساسية لتأهيل المعلمين، تشمل التربية المقارنة، وأخلاقيات مهنة التدريس، والمناهج وطرق التدريس، وأساليب تدريس العلوم والرياضيات وفق توجهات STEM، وتأسيس الطلاب في هذه المواد منذ المرحلة الابتدائية، بالاضافة إلى الأنشطة الخاصة التي تبني شخصية الطفل والمعروفة بالتوكاتسو.

تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء لدى المعلمين

وتأتي الزيارة الميدانية إلى المتحف المصري الكبير في إطار الجانب التطبيقي للبرنامج، حيث تستهدف تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء لدى المعلمين، وتعريفهم بكيفية توظيف قاعة عرض الأطفال بالمتحف في تدريس مادتي التاريخ والتربية القومية، بما يسهم في تحويل المؤسسات الثقافية والتاريخية إلى مصادر للتعلم، وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب.

وعلى هامش الزيارة الميدانية عبر العديد من زائري المتحف عن إعجابهم الشديد بالفكرة المميزة بدمج التعلم الميداني مع الحضارة المصرية كجزء من تأهيل معلمي مصر.

ويمثل برنامج HEARTEP مرحلة جديدة في مسار التعاون المصري الياباني، حيث يتجاوز نطاق التعاون المرتبط بالمدارس المصرية اليابانية وأنشطة التوكاتسو إلى آفاق أوسع تستهدف تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية والتعليم العام، من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية والدولية في إعداد المعلمين وتطوير المناهج وطرق التدريس وبناء شخصية الطالب، بما يتوافق مع الأولويات المصرية والثقافة الوطنية.

ويعكس البرنامج توجه الوزارة لتطوير التعليم الأساسي والارتقاء بجودة إعداد المعلمين وتأهيلهم.