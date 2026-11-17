عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة نيفين جامع، عضوة المجلس ومقررة اللجنة ووزيرة الصناعة الأسبق، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة عمل اللجنة ومقترحات أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع مقترح تنظيم عدد من الندوات التوعوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، منها ندوة حول «المرأة العاملة والمستثمرة»، أو دور حاضنات الأعمال في دعم رائدات الأعمال، وآليات التشبيك بينهن ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز فرص نمو المشروعات النسائية واستدامتها.

كما ناقشت اللجنة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، ومقترحات الأنشطة التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة.