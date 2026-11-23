أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة عن تحرير 40 محضرًا لمخالفات متنوعة، بقرى ميت حواي وكفر ميت حواي وشندلات بمركز السنطة، ومركزي السنطة وزفتى وبندر المحلة الكبرى، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وفي إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

حملات تموينية

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملة بقرى ميت حواي وكفر ميت حواي وشندلات بمركز السنطة، والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 12 محضرًا. كما أسفرت الحملات بإدارة تموين السنطة عن تحرير 9 محاضر، وبإدارة تموين زفتى عن 6 محاضر لمخالفات نقص الوزن، فيما أسفرت حملة بندر المحلة الكبرى عن تحرير 13 محضرًا لمخالفات نقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم وتجميع شكائر الدقيق والبطاقات التموينية.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.