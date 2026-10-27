قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحالف يعلن اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه الرياض
شركة تجسس إسرائيلية تستهدف مستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
مي عبد الحميد: انشاء 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل في 8 مدن
شيخ الأزهر: بيت العائلة المصرية نجح في محاصرة الفتن الطائفية ومواجهة التطرف والتشدد
كسروا الحائط وحرقوا المحل.. سرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه من جواهرجي بالطالبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سحر نصر: الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطن لن يتحققا إلا بتكامل جهود المؤسسات

سحر نصر
سحر نصر
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي مسئولية مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المواطن.

وأوضحت نصر ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، أن الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية لها دور أساسي في الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لضمان وصول السلع بأقل سعر وأعلى جودة للمواطن، وكذلك توفير السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر احتياجاً.

وأضافت نصر، أن البنك المركزي مسئول عن السياسات النقدية واستقرار الأسعار من خلال استهداف نسبة التضخم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، كما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص هو المسؤول عن الإنتاجية وتوفير أفضل السلع من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات في الإنتاج، والتخزين، والتصنيع، والتوزيع.

وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور داعم ومكمل خاصة في تحسين معيشة المواطن ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً، وأن على المواطن دوراً في ترشيد وتقليل معدلات الهدر الغذائي والحث على التكافل الاجتماعي.

كما أكدت أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين معيشة المواطن المصري لن يتحقق إلا من خلال تضامن وتكامل جهود جميع مؤسسات الدولة.

سحر نصر الاستثمار الشيوخ أسعار السلع سلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الرعاية الصحية

السبكي يتفقد أجنحة المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر العالمي الـ 49 للمستشفيات بكوريا الجنوبية

بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية… «المجلس القومي لذوي الإعاقة» يضع خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)موضع التنفيذ

القومي للإعاقة يضع خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الهمم

جانب من اللقاء

رئيس الرعاية الصحية: بحث توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصناعات الطبية الكورية

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد