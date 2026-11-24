نفت الفنانة مي عمر ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن انفصالها عن زوجها المخرج محمد سامي، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول وجود خلافات بينهما أو انفصالهما لا أساس لها من الصحة.

وحرصت مي عمر على الرد على هذه الشائعات من خلال خاصية «الستوري» عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث كتبت: «كفاية إشاعات أرجوكم»، في رسالة وضعت بها حدًا لما تم تداوله مؤخرًا بشأن حياتها الشخصية.





نفى المخرج محمد سامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صحة الشائعات المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات أو أزمات بينهما، وأن ما يتم تداوله بشأن الخيانة أو الطلاق لا أساس له من الصحة.

محمد سامي ومي عمر

وأوضح سامي أنه كان يصور مشاهده في مسلسل «تمكين»، بينما كانت مي عمر تصور مسلسل «حليمة جبران»، وفوجئا بانتشار الأخبار، مشيرًا إلى أن علاقتهما قائمة على الحب والاحترام المتبادل، وأنهما لم يختلفا بالشكل الذي تروج له الشائعات طوال 16 عامًا من الزواج.

وطالب محمد سامي مروجي الأخبار الكاذبة بالتوقف عن اختلاق القصص حول حياته الشخصية، مؤكدًا أن ما يجمعه بزوجته هو الحب والوفاء والدعم المتبادل، واختتم حديثه برسالة لكل من صدق الشائعات، متمنيًا أن يرزقه الله بشخص يحبه ويبادله الحب كما يحدث بينه وبين زوجته.