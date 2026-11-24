أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دخول الوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية الخدمة سيكون عام 2029، وفقًا للجدول الزمني المستهدف لتنفيذ المشروع.

وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج "بالورقة والقلم" على هامش مؤتمر صحفي بمحطة الضبعة النووية.



وأكد وزير الكهرباء أن مصر تصر على امتلاك قدرات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن اختيار موقع الضبعة لإقامة المحطة النووية استند إلى دراسات وقياسات فنية متخصصة.

وأوضح عصمت أن محطة الضبعة النووية تستهدف توفير نحو 12% من إجمالي القدرات الكهربائية في مصر، بما يدعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء ويسهم في تنويع مزيج الطاقة.