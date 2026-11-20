أكد المهندس أسامة فوزي، خبير الطاقة والممثل الإقليمي لمنظمة الهيدروجين الأخضر، أن إحداث تغيير حقيقي وملموس في قطاع الطاقة والكهرباء يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الطاقة يتطلب رؤية طويلة الأجل وإعادة النظر في آليات إدارة القطاع.

وأوضح المهندس أسامة فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، أن تحرير قطاع الكهرباء أصبح ضرورة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الطاقة، وما تفرضه المرحلة الحالية من البحث عن حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار خبير الطاقة إلى أن التعامل مع أزمة الطاقة لا ينبغي أن يقتصر على الحلول المؤقتة، بل يتطلب تبني سياسات وإجراءات تضمن تطوير القطاع على المدى الطويل، وتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن الوصول إلى نتائج ملموسة في ملف الطاقة يحتاج إلى وقت، لافتًا إلى أن التغيير في هذا القطاع لا يحدث بصورة فورية، وإنما يرتبط بخطط متكاملة وإجراءات تنفيذية تستهدف إحداث تحول تدريجي في منظومة الكهرباء.

وطرح المهندس أسامة فوزي، خلال اللقاء، مجموعة من الرؤى والحلول للتعامل مع تحديات الطاقة، مؤكدًا أهمية تحرير قطاع الكهرباء باعتباره أحد الملفات الضرورية لإعادة تطوير المنظومة وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.

وفي سياق متصل، أكد أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة استراتيجية مهمة لمصر لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن التوسع في إنتاجه يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، في ظل موقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها موانئ استراتيجية وبنية تحتية قابلة للتطوير، بما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وخلق فرص اقتصادية واعدة خلال السنوات المقبلة.

واختتم خبير الطاقة حديثه بالتأكيد على أن المواطن قد يحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات حتى يشعر بالتغيير الحقيقي في قطاع الطاقة، وهو ما يعكس أهمية التخطيط طويل الأجل والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير القطاع.