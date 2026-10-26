جلال الزكي: الترفيه رسالة فنية مهمة.. والأسطورة أيقونة الدراما| فيديو خاص

كشف الفنان جلال الزكي عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، مشيرًا إلى استعداده للمشاركة في أعمال جديدة من المقرر عرضها خلال موسم رمضان المقبل وإجازة عيد الفطر، كما تحدث عن رؤيته للقضايا التي يتمنى تقديمها من خلال الفن، وأهمية وصول الأعمال الفنية إلى الجمهور وقدرتها على إسعاده وإدخال البهجة إلى قلوب المشاهدين.

وفي لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدث جلال الزكي عن فلسفته في اختيار الأعمال الفنية، مؤكدًا أن هدفه الأساسي يتمثل في تقديم أعمال تصل إلى الجمهور وتترك أثرًا لديه، موضحًا أن الرسالة الفنية لا تقتصر بالضرورة على تناول قضية اجتماعية أو إنسانية بعينها، بل تمتد لتشمل الترفيه ورسم البسمة على وجوه المشاهدين.

جلال الزكي : الترفيه رسالة فنية مهمة

أكد الفنان جلال الزكي أنه يتمنى دائمًا المشاركة في أعمال فنية تستطيع الوصول إلى الجمهور والتفاعل معه، مشيرًا إلى أن الفن يمتلك مساحة واسعة للتعبير عن قضايا مختلفة، وأن هذه المساحة من أهم مميزاته، إذ يمكن للعمل الفني أن يناقش قضية مهمة، أو يسلط الضوء على جانب من جوانب المجتمع، أو يقدم تجربة ترفيهية تسعد الجمهور.

وأوضح جلال الزكي، أن تقديم القضايا من خلال الفن ليس شرطًا أساسيًا في كل عمل يشارك فيه الفنان، فهناك أعمال تحمل رسائل مباشرة، وأخرى تعتمد على الترفيه وإمتاع المشاهد، وكلاهما يمكن أن يكون له دور مهم في العلاقة بين العمل الفني والجمهور.

وأضاف أن إسعاد المشاهدين وتقديم محتوى يستطيعون الاستمتاع به يمثلان في حد ذاتهما رسالة مهمة، لافتًا إلى أن الترفيه ليس أمرًا منفصلًا عن قيمة الفن، بل يمكن أن يكون أحد أهدافه الأساسية، خاصة أن الجمهور يبحث دائمًا عن الأعمال التي تمنحه فرصة للاستمتاع والتفاعل مع الأحداث والشخصيات.

وتعكس هذه الرؤية اهتمام جلال زكي بالتنوع في الموضوعات التي تقدمها الأعمال الفنية، وعدم حصر دور الفن في اتجاه واحد، سواء كان اجتماعيًا أو إنسانيًا أو ترفيهيًا، إذ يرى أن نجاح العمل يرتبط بقدرته على الوصول إلى المشاهدين وتحقيق التأثير الذي يسعى إليه صناع العمل.

جلال الزكي يتحدث عن نجاح مسلسل «الأسطورة»

وتطرق الفنان جلال الزكي، خلال اللقاء إلى النجاح الذي حققه مسلسل «الأسطورة»، والذي لا يزال يحظى باهتمام الجمهور رغم مرور سنوات على عرضه، معربًا عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذا العمل الدرامي الذي ترك بصمة واضحة لدى المشاهدين.

وأكد الزكي أن مشاركته في مسلسل «الأسطورة» تمثل تجربة فنية يعتز بها، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه المسلسل يذكره بنجاح الأعمال الدرامية الكبيرة التي ظلت حاضرة في ذاكرة الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وضرب الفنان مثالًا بمسلسل «رفعت الهجان»، الذي يعد من الأعمال الدرامية التي ارتبطت بذاكرة أجيال مختلفة من المشاهدين، موضحًا أن «الأسطورة» حقق نجاحًا لافتًا جعله حاضرًا في ذاكرة الجمهور حتى بعد مرور سنوات على عرضه.

ويعكس استمرار الاهتمام بالمسلسل أهمية الأعمال الدرامية التي تتمكن من ترك أثر لدى المشاهدين، إذ لا يتوقف حضورها عند فترة عرضها الأولى، وإنما يستمر من خلال إعادة المشاهدة وتداول مشاهدها وأحداثها بين الجمهور.

ويعد «الأسطورة» من الأعمال التي ارتبطت باسم الفنان محمد رمضان، وحققت حضورًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضها، وهو ما جعل المسلسل واحدًا من الأعمال التي لا تزال تحظى بالحديث والاهتمام بين متابعي الدراما المصرية.

جلال الزكي : العمل مع محمد رمضان تجربة مميزة

وأشاد جلال الزكي بالتجربة التي جمعته بمحمد رمضان في مسلسل «الأسطورة»، مؤكدًا أن العمل معه كان مميزًا للغاية، ووصفه بأنه نجم عبقري، في إشارة إلى تقديره لموهبته وحضوره الفني.

وأشار زكي إلى المكانة التي يحتلها المسلسل في مسيرته الدرامية، معتبرًا أن «الأسطورة» أصبح أيقونة من أيقونات الدراما، في ظل النجاح الذي حققه واستمرار ارتباط الجمهور به رغم مرور سنوات على عرضه.

ويؤكد حديث الفنان عن التجربة أهمية التعاون بين عناصر العمل الفني المختلفة في صناعة مسلسل يستطيع الاستمرار في جذب الانتباه، خاصة عندما يتمكن من تكوين حضور جماهيري يتجاوز فترة عرضه الأولى.



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