لجنة الحكام تنظم معسكر اليوم الواحد قبل كل جولة في الدوري

تنظم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، معسكر اليوم الواحد لحكام كل جولة من جولات الدوري المصري الممتاز "دوري أورا"، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة بـ 48 ساعة، في إطار الاستعداد للمباريات والوقوف على مدى جاهزية الحكام.

ويُقام المعسكر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، ويتضمن محاضرات نظرية لحكام تقنية الفيديو «VAR»، إلى جانب إجراء اختبارات لتقييم مستوى الجاهزية الفنية للحكام قبل إدارة المباريات.

ويركز المعسكر على أهمية التواصل والتفاهم بين أفراد طاقم التحكيم، خاصة حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، بما يسهم في تعزيز التنسيق بينهم ومساعدتهم على اتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة خلال المباريات.

وتمنح إقامة المعسكر قبل كل جولة بـ 48 ساعة لجنة الحكام فرصة المتابعة استعداد الحكام والوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق المنافسات، ضمن خطة العمل المستمرة لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الأداء في الدوري الممتاز.