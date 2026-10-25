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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يقرر صرف 50 جنيهًا إضافية لحكام مسابقات الشباب والناشئين بالمناطق البعيدة عن القاهرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حسام الحارتي

قرر اتحاد الكرة صرف 50 جنيهًا إضافية لكل حكم يدير مباريات مسابقات الشباب والناشئين في المناطق البعيدة نسبيًا عن قلب القاهرة، وذلك لتعويض الحكام عن الانتقالات إلى الملاعب التي تستضيف المباريات.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تنظيم بدلات التحكيم للمباريات التي تُقام في المناطق البعيدة، والتي تشمل عددًا من الملاعب خارج نطاق وسط القاهرة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى إقرار بدل إضافي بقيمة 50 جنيهًا لحكام مسابقات الشباب والناشئين في مناطق مثل الرحاب والشروق ومدينتي وحلوان والهايكستب، لمواجهة أعباء الانتقال إلى الملاعب البعيدة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه البدلات في تخفيف جزء من الأعباء المالية التي يتحملها الحكام خلال إدارة مباريات مسابقات المراحل السنية

مسابقات الشباب والناشئين القاهرة وسط القاهرة الرحاب حلوان اتحاد الكرة

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