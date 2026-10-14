التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة مصلحة الخبراء

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل عدد (275) وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

الاستعلام عن نتيجة التظلم

وأوضح الجهاز، أن الاستعلام عن نتيجة التظلم متاح باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.