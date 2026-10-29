إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بميكروباص بالعاشر من رمضان

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بميكروباص بطريق بلبيس العاشر أمام السجن الجديد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي يفيد باستقبال 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس فى ميكروباص بطريق بلبيس العاشر أمام السجن الجديد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.