مي فاروق تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة بنات الخلق

نشرت الفنانة مي فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن أغنيتها الجديدة وموعد طرحها.

وقالت مي فاروق : بنات الخلق يوم الخميس 6 مساءً على جميع المنصات الرقمية.

وقد حرص الفنان محمد العمروسي، على دعم زوجته المطربة مي فاروق في حفلها في دار الأوبرا المصرية بآخر حفلاتها.

ونشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، أثناء غنائها وعلق عليه قائلاً : “أنا بحب الأغنية دي بس حبيتها أكتر ربنا يحفظك يا حبيبتي، فخور بيكي”.

ويذكر أن المطربة مي فاروق والمايسترو مصطفى حلمي أعدّا مجموعة من المفاجآت الفنية التي تجمع بين الأعمال الغنائية الكلاسيكية وعدد من أعمالها الجماهيرية الخاصة، وذلك في أمسية استثنائية.

مي فاروق بأغنية اللى شافنا

وعادت الفنانة مى فاروق لاستكمال طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى الآن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.. أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

مي فاروق تطرح أغنيتها الأولى

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

مي فاروق كانت قد كشفت على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد "تاريخي"، ونشرت صورة الـ cover ، موضحة أنه سيضم 9 أغنيات.

تقول كلمات أغنية "اللى شافنا":..

اللى شافنا مرة مع بعض وعرفنا

إكتشفنا حب روحنا وإختلافنا

قال علينا قال يا بخت الحُب بينا

من حلاوة الشوق طبيعى يبان علينا

أنت فرحه فرحه بتشوفها ف عينيا

أنت لحظه لحظه حلوة تمُر بيا

و أنت أملى لسنين جاية

أنت ونسى ف لياليا

يا أغلىّ الناس على قلبى

بدرجة ميه فى الميه

النهارده وللا بُكرة وللا بعده

قلبى عُمره قلبى عُمره ماينسىّ وعده

أى جنة مهما حد فى يوم وصفها

اللى سامع بس عنها غير اللى شافه.