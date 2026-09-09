هل ترك التسبيح في الركوع والسجود يبطل الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ترك التسبيح أثناء الركوع والسجود، بعد ورود سؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول ما إذا كان عدم قول التسبيح يؤدي إلى بطلان الصلاة.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الأصل عند جمهور أهل العلم أن التسبيح في الركوع والسجود من سنن الصلاة وليس من واجباتها، ولذلك فإن المصلي إذا ترك التسبيح عمدًا أو نسيه، فصلاته تظل صحيحة ولا تبطل بسبب ذلك.

ويأتي ذلك في إطار توضيح الأحكام المتعلقة بالأذكار التي تقال أثناء أركان الصلاة، والتمييز بين السنن التي يستحب للمصلي المحافظة عليها وبين الأفعال والواجبات التي يترتب على تركها أحكام أخرى.

هل يلزم سجود السهو عند نسيان التسبيح؟

وفي السياق نفسه، تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مسألة نسيان التسبيح أو نسيان عدد مرات ترديده في الركوع والسجود.

وأوضح خلال أحد دروسه الدينية أن تسبيح الركوع والسجود سنة وليس واجبًا، وبالتالي فإن من تركه عمدًا أو سهوًا لا تبطل صلاته، ولا يترتب عليه شيء، كما لا يتعين عليه أداء سجود السهو بسبب ترك هذا الذكر.

وأضاف علي جمعة أن الحكم نفسه ينطبق على من نسي التسبيح أو لم يتذكر عدد المرات التي قاله فيها، مشيرًا إلى أن التسبيح في الركوع والسجود من سنن الهيئات في الصلاة، وليس من الأبعاض التي يشرع بسبب تركها سجود السهو.

وأوضح كذلك أنه حتى إذا قال المصلي ذكر الركوع في السجود، أو ذكر السجود في الركوع عن طريق النسيان، فإن صلاته تظل صحيحة ولا يلزمه سجود السهو.

هل زيادة التسبيح عن 3 مرات يؤثر في صحة الصلاة؟

وبشأن عدد مرات تكرار التسبيح، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زيادة المصلي في قول «سبحان ربي العظيم» أثناء الركوع أو «سبحان ربي الأعلى» أثناء السجود عن ثلاث مرات لا تؤثر على صحة الصلاة.

وأوضح أن المصلي يجوز له أن يزيد في عدد مرات التسبيح خلال الركوع والسجود، ولا توجد مشكلة شرعية في ذلك، كما أشار إلى أن المصلي يمكنه الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركوع أو السجود.

وبذلك تؤكد الفتاوى الواردة عن دار الإفتاء وعلمائها أن التسبيح في الركوع والسجود من السنن المستحبة، وأن تركه لا يبطل الصلاة، سواء كان الترك عمدًا أو نسيانًا، كما لا يستوجب سجود السهو، بينما يجوز للمصلي الزيادة في عدد التسبيحات عن ثلاث مرات، كما يجوز له الاقتصار على تسبيحة واحدة.