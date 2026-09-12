من الصعب تعويضه.. خبير لوائح يكشف القرار الأفضل للزمالك بشأن بيزيرا

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الأفضل بالنسبة لنادي الزمالك هو الاحتفاظ بالبرازيلي خوان بيزيرا، نظرًا لصعوبة تعويض اللاعب قبل نهاية الموسم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تفهمه للظروف المالية التي قد تدفع النادي إلى الموافقة على رحيله.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو تم سؤالي عن أفضل الأشياء التي من الممكن أن يفعلها مجلس إدارة نادي الزمالك مع البرازيلي خوان بيزيرا، فالإجابة هي الاحتفاظ باللاعب لعدم القدرة على تعويضه إلا بنهاية الموسم، في حالة عدم وجود قضايا جديدة».

وأضاف خبير اللوائح: «ولكني أعلم الأزمة المالية والتي تحتم البيع»، في إشارة إلى الضغوط المالية التي يمر بها النادي، والتي قد تجعل رحيل اللاعب مقابل مقابل مالي مناسب أحد الخيارات المطروحة أمام مجلس الإدارة.

وتأتي تصريحات العمايرة في ظل حالة من الجدل حول مستقبل بيزيرا مع الزمالك، خاصة مع الحديث عن إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لموقف إدارة النادي من العروض المقدمة للحصول على خدماته.

ويرى العمايرة أن استمرار اللاعب يمثل الخيار الأفضل من الناحية الفنية، في ظل صعوبة تعويضه خلال الموسم، إلا أن الظروف المالية للنادي قد تفرض اتخاذ قرار البيع والاستفادة من المقابل المادي للصفقة.