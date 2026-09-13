أستاذ هندسة الطاقة: موقع مصر وقناة السويس يعززان دورها كمركز إقليمي للطاقة

أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية وعلاقاتها السياسية مع مختلف الأطراف.

وأوضح “سلماوي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن مصر تتمتع بموقع متوسط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب امتلاكها بنية أساسية جيدة وممرات رئيسية للطاقة، وعلى رأسها قناة السويس وخط سوميد.

وأشار إلى أن هذه المقومات تسمح لمصر بلعب دور مهم كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الدور يكون بصورة أفضل في ظل ظروف سياسية أكثر استقرارًا.

محطة الضبعة تدعم تنويع مصادر الطاقة

وحول التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة النووية، أشار سلماوي إلى أن محطة الضبعة تمثل أحد أكبر مجالات التعاون من حيث القيمة المالية والتكنولوجيا المستخدمة.

وأوضح أن المشروع تتجاوز تكلفته 25 مليار دولار، ومن المنتظر أن يمثل إضافة كبيرة لقطاع الكهرباء في مصر عند بدء الإنتاج.

وأضاف أن محطة الضبعة ستوفر نحو 12% من إنتاج الكهرباء في مصر، وفق ما ذكره، مشددًا على أهمية هذه النسبة في ظل الأزمات التي تؤثر على أسعار النفط والغاز.

الطاقة النووية تعزز أمن الطاقة

وأكد سلماوي أن أهمية الطاقة النووية لا تقتصر على توفير الكهرباء، وإنما تمتد إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، خاصة أن الطاقة النووية لا تعتمد على النفط أو الغاز في إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن محطة الضبعة ستسهم كذلك في الحد من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء، وهو ما يجعلها مشروعًا استراتيجيًا من الناحية الاقتصادية والبيئية.

أمن الطاقة يتطلب توافر الإمدادات بأسعار مناسبة

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن الهدف الأول في تخطيط الطاقة هو ضمان توافر موارد الطاقة، ثم يأتي بعد ذلك توفيرها بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الطاقة النووية تحقق هذين الهدفين من خلال توفير مصدر مستقر للطاقة وتقليل تأثير تقلبات أسعار الوقود على تكلفة إنتاج الكهرباء.

ولفت سلماوي إلى أن محطة الضبعة ستحتاج إلى نحو 8 إلى 9 أطنان من الوقود سنويًا، في حين أن محطة حرارية مماثلة تحتاج إلى ملايين الأطنان من الوقود.

وأوضح أن تكلفة الوقود تمثل نحو 5% إلى 10% من تكلفة الكيلووات ساعة في المحطات النووية، مقابل نحو 70% إلى 80% في المحطات التقليدية، بحسب أسعار الوقود.

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