محافظ الدقهلية يتفقد المعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بنين بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المعهد الأزهري الإعدادي الثانوي بنين بالمنصورة، حيث قدم التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا وحافلًا بالنجاح والتفوق.

وأعرب المحافظ خلال الزيارة عن تقديره العميق لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في النهوض بمنظومة التعليم الأزهري، وما تشهده المعاهد الأزهرية من تطور ملموس في المناهج والبنية التحتية والأنشطة الطلابية، مؤكدًا على مكانة التعليم الأزهري كركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الإسلامية والوسطية والاعتدال، ودوره المحوري في تخريج أجيال تجمع بين العلم الشرعي والعلوم الحديثة.

جاءت هذه الزيارة بحضور الدكتور مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالدقهلية، في تأكيد على التنسيق الكامل بين المحافظة والمنطقة الأزهرية لمتابعة انتظام الدراسة وتذليل أي عقبات قد تواجه العملية التعليمية.

وكان في استقبال محافظ الدقهلية لفيف من قيادات المنطقة الأزهرية بالمحافظة، ضم، وفاء الزيني، الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور عبد القادر محمد، مدير التعليم الإعدادي، والشيخ أحمد مصطفى، مدير شئون القرآن، والسيد كيلاني، مدير التعليم الابتدائي، ةالدكتور أيمن إمبابي، شيخ معهد المنصورة النموذجي بنين الإعدادي الثانوي، والشيخ عرفات الخليجي، شيخ معهد المنصورة بنين الإعدادي الثانوي، والدكتور حسام الجوهري، مدير العلاقات العامة والإعلام، موجهو العموم بالمنطقة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية والقاعات التعليمية والمعامل، واطمأن على انتظام الدراسة وجاهزية المعهد لاستقبال الطلاب، مشيدًا بمستوى النظافة والتنظيم وتوافر جميع الإمكانات التعليمية، وتحدث مع عدد من الطلاب، وحثهم على الجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، والتحلي بالقيم الأزهرية السمحة التي تدعو إلى التسامح والوسطية.

وأكد مرزوق استمرار الدعم الكامل من المحافظة للمعاهد الأزهرية، وتقديم كافة أوجه التعاون للتغلب على أي تحديات، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين التعليم العام والأزهري في بناء شخصية الطالب المصري القادر على خدمة وطنه.

وتابع محافظ الدقهلية تاريخ مشايخ الأزهر منذ نشأته وحتى اليوم من خلال معرض للصور يحمل أسماء مشايخ الأزهر ومدة توليهم، وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على المنطقة الأزهرية بالدقهلية ومعلمي الأزهر في مختلف المعاهد الأزهرية بكافة مراحله التعليمية، مثمنا جهودهم المتميزة في دعم العملية التعليمية، والنهوض بالتعليم الأزهري المستنير.