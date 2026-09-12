أسعار العملات العربية اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. استقرار الريال والدينار والدرهم أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، لتظل الأسعار عند مستويات آخر تعاملات رسمية قبل بدء العطلة.

وشهدت أسعار العملات العربية استقرارًا في البنوك بنهاية تعاملات الخميس، لتستقر أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني والريال العماني والريال القطري والدينار الأردني أمام الجنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 13.65 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي نحو 167.17 جنيه للشراء، و167.67 جنيه للبيع، ليظل من أعلى العملات العربية سعرًا أمام الجنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.95 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع، دون تغيير عن آخر تعاملات رسمية بالبنوك.

سعر الدينار البحريني اليوم

استقر سعر الدينار البحريني عند 135.98 جنيه للشراء، و136.36 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني 133.16 جنيه للشراء، و133.54 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

بلغ سعر الريال القطري 14.06 جنيه للشراء، و14.10 جنيه للبيع، وفق آخر مستويات التعاملات الرسمية.

سعر الدينار الأردني اليوم

استقر سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري عند 72.21 جنيه للشراء، و72.61 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك

وتأتي أسعار العملات العربية اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، وفق آخر تعاملات رسمية، على النحو التالي:

الريال السعودي: 13.65 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 167.17 جنيه للشراء و167.67 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.95 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 135.98 جنيه للشراء و136.36 جنيه للبيع.

الريال العماني: 133.16 جنيه للشراء و133.54 جنيه للبيع.

الريال القطري: 14.06 جنيه للشراء و14.10 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 72.21 جنيه للشراء و72.61 جنيه للبيع.

وتستمر هذه المستويات خلال عطلة البنوك الأسبوعية، على أن تبدأ الأسعار في التغير مع عودة العمل وبدء تعاملات البنوك الرسمية.