محمد إمام يحتفل بعيد ميلاده وسط جمهوره: «خليتوا اليوم ده مميز»

احتفل الفنان محمد إمام بعيد ميلاده وسط أجواء مميزة وتفاعل كبير من جمهوره، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو ظهر خلاله محاطًا بعدد من محبيه الذين حرصوا على الاحتفال به والتعبير عن حبهم له.

وعلق محمد إمام على الفيديو برسالة وجهها إلى جمهوره، قائلًا: «عيد ميلادي حلو بيكم.. وحبيت أيامي علشان إنتوا فيها.. خليتوا اليوم ده مميز من كمية الحب اللي بشوفها منكم.. شكرًا على كل كلامكم الجميل.. أنا بحبكم أكتر بكتير».

وتفاعل جمهور محمد إمام مع الفيديو بشكل واسع، معربين عن محبتهم له ومتمنين له عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والسعادة.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عادل إمام يواصل حاليًا تصوير دوره ضمن أحداث فيلم شمس الزناتي2.

قصة فيلم شمس الزناتي 2

فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتا وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.