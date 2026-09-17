الأوقاف تفتتح 21 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها؛ لإعمار بيوت الله عزَّ وجلَّ، وذلك بافتتاح (21) مسجدًا غدًا الجمعة 18 من سبتمبر 2026م، حيث تم إنشاء وبناء (3) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (10) مساجد، وصيانة وتطوير (8) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م إلى الآن (220) مسجدًا، من بينها: (150) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(70) مسجدًا بين صيانة وتطوير، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تمَّ إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14899) مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 961 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

في محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بقرية الغريزات – مركز المراغة.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد عمار البحري بقرية المندرة قبلي – مركز منفلوط.

تمت صيانة وتطوير مسجد ابن سيناء – مدينة أسيوط.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو العمران بقرية بهدال – مركز المنيا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد حسني المليجي بقرية عرب بني صالح – مركز أطفيح.



وفي محافظة مطروح:

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج فرج بمنطقة المطار مدينة مرسى مطروح.

تم إنشاء وبناء مسجد فاطمة الزهراء بعزبة الشيخ عطيوه – مدينة مرسى مطروح؛ ومسجد هلال بن جهام بن عبد العزيز الكواري بمنطقة السوق - مدينة الضبعة.

وفي محافظة الوادي الجديد:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية المنيرة – مركز الخارجة.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد العوانسة بقرية ميانة – مركز إهناسيا.

تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بقرية صفط العرفا – أبسوج – مركز الفشن.

كما تمت صيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية الشقر – مركز الفشن.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة تيمور – مركز شبين الكوم.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الإخلاص بعزبة عبد الرحمن أبو السعود – مركز الفيوم، ومسجد السبعمائة بقرية العزيزية – مركز طامية.

وفي محافظة القاهرة:

تمت صيانة وتطوير مسجد الرحمة بمنطقة مساكن مظلوم – حي الشرابية.

وفي محافظة الغربية:

تمت صيانة وتطوير المسجد الجديد بقرية كفر عطية – مركز قطور، ومسجد الفتح أبو رمان بقرية كنيسة دمشيت – مركز طنطا.

وفي محافظة الأقصر:

تمت صيانة وتطوير مسجد آل حزين – بندر إسنا.

وفي محافظة الشرقية:

تمت صيانة وتطوير مسجد الفتح بقرية شنبارة بمدينة القنايات – مركز الزقازيق.

وفي محافظة الدقهلية:

تمت صيانة وتطوير مسجد فجر الإسلام بعزبة فؤاد مسعد بقرية حمادة - مركز دكرنس.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عزَّ وجلَّ- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عزَّ وجلَّ- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.