مصطفى بكري: الرئيس السيسي ينحاز دائمًا للشعب.. وحياة كريمة حققت إنجازات ملموسة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما ينحاز إلى الشعب المصري ويضع مصالح المواطنين في مقدمة أولوياته.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن الجماعات الإرهابية تحاول باستمرار العبث بأمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أهمية الحفاظ على أمن وأمان الدولة المصرية ومواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار.

إنجازات على أرض الواقع

وأشاد بكري بما حققته مبادرة «حياة كريمة» من إنجازات على أرض الواقع، موضحًا أنها أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا