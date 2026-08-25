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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

8 آلاف عريس وعروس بالمرحلة الثانية.. تفاصيل مبادرة «فرحة مصر» وشروط التقديم

فرحة مصر
فرحة مصر
منار عبد العظيم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة «فرحة مصر» لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة ومساندة الشباب في بداية حياتهم الأسرية.

وتشهد المرحلة الثانية من المبادرة توسعًا في أعداد المستفيدين، حيث تستهدف دعم 8 آلاف شاب وفتاة، بواقع 4 آلاف عريس و4 آلاف عروس، مع توفير الدعم اللازم لتجهيز منزل الزوجية، إلى جانب برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج.

8 آلاف عريس وعروس في المرحلة الثانية

وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» تستهدف دعم 8 آلاف شاب وفتاة من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 4 آلاف عريس و4 آلاف عروس.

وأوضح أن المبادرة تأتي استكمالًا لما تحقق خلال المرحلة الأولى، التي استفاد منها عدد من الشباب والفتيات، مع العمل على التوسع في أعداد المستفيدين والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.

دعم الشباب المقبلين على الزواج

وأشار عبد الموجود خلال تصريحات لقناة الحياه  إلى أن المبادرة لا تستهدف تقديم المساعدات فقط، وإنما تسعى إلى توفير منظومة متكاملة من الدعم للمقبلين على الزواج، بما يساعدهم على تأسيس حياتهم الأسرية في ظروف أفضل.

وتتضمن المبادرة دعم تجهيز منزل الزوجية وتوفير الاحتياجات الأساسية للعروسين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأولى بالرعاية.

التأهيل النفسي والاجتماعي

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أهمية التأهيل قبل الزواج، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، بالتعاون مع برنامج «مودة».

ويهدف التأهيل إلى مساعدة الشباب والفتيات على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع المسؤوليات الجديدة، وفهم طبيعة الحياة الزوجية، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا.

الفئات المستهدفة

وتستهدف مبادرة «فرحة مصر» عددًا من الفئات الأولى بالرعاية، من بينها المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية، والشباب والفتيات من دور الرعاية والأسر البديلة، والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب الحالات الأكثر احتياجًا التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وتخضع طلبات المتقدمين للمراجعة والتحقق من البيانات، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

شروط الاستفادة

ومن بين الضوابط أن يكون الزواج هو الأول للعريس والعروس، وألا يكون قد مضى على عقد القران أكثر من المدة المحددة وفق شروط المبادرة، وألا يكون قد تم الزفاف وقت التقديم.

كما يشترط أن يكون المتقدمون مصريي الجنسية، وأن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، وألا يكونوا قد حصلوا من قبل على دعم عيني مماثل من الوزارة أو جهة أخرى.

التقديم عبر منصة «فرحة مصر»

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في المبادرة من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لـ«فرحة مصر»، حيث يتم استقبال الطلبات ومراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط.

وتشمل عملية الاختيار دراسة الحالات وفقًا للضوابط المحددة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشباب والفتيات الأكثر احتياجًا.

هدف المبادرة

وتستهدف «فرحة مصر» مساندة الشباب في واحدة من أهم مراحل حياتهم، من خلال الجمع بين الدعم العيني والتأهيل الأسري، بما يساعد على تخفيف تكلفة الزواج عن الأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع الشباب على تكوين أسر مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة.

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