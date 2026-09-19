إسرائيل تعلن مقتل نائل أبو عابد قائد لواء رفح في حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» مقتل نائل أبو عابد، الذي وصفاه بأنه قائد لواء رفح التابع لحركة حماس، مشيرين إلى أنه كان متورطًا في عمليات اختطاف واحتجاز جنود ومدنيين إسرائيليين على مدار سنوات.

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك، في بيان مشترك، إن أبو عابد شارك في احتجاز الملازم هدار غولدين، الذي فُقد خلال الحرب على غزة عام 2014، كما اتهمته الأجهزة الإسرائيلية بالمشاركة في احتجاز عدد من الرهائن خلال الحرب الحالية.

دوره في احتجاز الرهائن

وبحسب البيان، كان أبو عابد يشغل منصب نائب قائد لواء رفح عام 2014، وشارك في احتجاز غولدين لدى حماس، قبل أن يتولى لاحقًا دورا قياديا في لواء رفح.

وأضاف البيان أن أبو عابد شارك خلال الحرب الأخيرة في احتجاز عدد من الرهائن، بينهم الجندي الإسرائيلي نمرود كوهين، داخل منشأة تحت الأرض في منطقة رفح، وفق الرواية الإسرائيلية.

ووصف الجيش الإسرائيلي عملية قتل أبو عابد بأنها «خاتمة مهمة» لسلسلة من الأحداث المرتبطة بملف الأسرى والرهائن، مؤكدًا أن قواته تواصل عملياتها ضد قيادات حماس في قطاع غزة.