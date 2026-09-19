سماح حسن: نسبة الشمول المالي للمرأة بلغت 72.5% خلال عام 2026

أكدت الكاتبة الصحفية سماح حسن، أن مفهوم التمكين الاقتصادي يشمل مختلف المشروعات والأنشطة والمعارض وكل ما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج “نون القمة”، المذاع على قناة “Extra news”، أن جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة لم تتوقف عند المبادرات التي توفر الدعم المالي، وإنما امتدت إلى نقل المرأة من مجرد مستفيدة من الدعم المالي إلى المشاركة في الشأن والنشاط الاقتصادي.

وأشادت بجهود الدولة في إدماج المرأة في منظومة الشمول المالي، مشيرة إلى وصول نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% خلال عام 2026.

وأشارت إلى أن الشمول المالي يوفر للمرأة أدوات مهمة في الادخار والتمويل وإدارة المشروعات وتحقيق الاستقلال المادي، فضلًا عن قدرتها على فتح حسابات بصورة مستقلة.

ولفتت إلى أن المنظومة المالية تساعد المرأة على تحقيق استدامة في الدخل وتوسيع مشروعاتها، موضحة أن الدولة تعمل على إدخال السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة إلى منظومة الخدمات المالية، لما توفره من فرص للحصول على رأس المال والقروض الميسرة التي تساعدهن على تطوير وتوسيع مشروعاتهن.

وأكدت أن توسع المرأة في مشروعاتها يمكن أن يتيح لها أيضًا تشغيل فتيات أخريات، سواء داخل المشروع أو إلى جانب النشاط الذي تمارسه، بما يعزز من دورها في النشاط الاقتصادي