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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات سلسة Oppo F35 المنتظرة: بطارية ضخمة وقدرات حماية فائقة

سلسة Oppo F35
سلسة Oppo F35
لمياء الياسين

كشفت أحدث البيانات المسربة عن التفاصيل الكاملة للمواصفات الفنية لسلسلة هواتف Oppo F35 الجديدة، والتي تضم طرازي Oppo F35 5G القياسي وOppo F35 Pro 5G، مظهرةً قفزة نوعية في الأداء والبطارية ومعايير الحماية.

أداء قوي ونظام تبريد متطور


وفقًا للتسريبات، سيعتمد طراز Oppo F35 Pro 5G على معالج MediaTek Dimensity 7360 Max ثماني النواة لتقديم أداء رائد، في حين سيعمل الإصدار القياسي Oppo F35 5G بمعالج Dimensity 6360. ولضمان استقرار الأداء ومنع ارتفاع الحرارة، عززت الشركة الهاتفين بنظام تبريد متطور يعتمد على غرف البخار (Vapour Chamber)؛ بمساحة 5000 ملم مربع لنسخة البرو، و4300 ملم مربع للنسخة العادية.

بطارية غير مسبوقة وشاشات ذكية
تأتي السلسلة مدعومة ببطارية عملاقة هي الأولى من نوعها في هذه الفئة بسعة 8000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 80 واط.

أما الشاشة، فكلا الهاتفين يضمان شاشات متطورة من نوع AMOLED؛ حيث يأتي الطراز القياسي بشاشة قياس 6.57 بوصة بدقة Full-HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما ينفرد طراز "البرو" بدعم تقنية Rainstorm Touch التي تتيح التحكم الكامل في الشاشة واستجابة اللمس بفاعلية حتى عند تعرضها للبلل.

قدرات تصويرية فائقة
وعلى صعيد التصوير، تُقدم السلسلة تجربة فوتوغرافية مميزة بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بنظام التثبيت البصري (OIS) لمنع اهتزاز الصور. وتأتي الكاميرا الرئيسية مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في طراز البرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل في الطراز الأساسي. ولعشاق السيلفي، زودت "أوبو" الهاتفين بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم معالجة متطورة للألوان الطبيعية.

متانة استثنائية وأسعار متوقعة
تتميز السلسلة الجديدة بمعايير حماية استثنائية ضد الظروف القاسية، حيث تدعم تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، مما يمنحها مقاومة فائقة للغبار، والماء الساخن، والضغط العالي.

ويأتي الطراز القياسي بنحافة تبلغ 8.8 ملم ووزن 205 جرامات، ويتوفر بخيارات ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 جيجابايت.

الألوان والأسعار المتوقعة:

  • Oppo F35 5G: سيتوفر بألوان الأزرق، الرمادي، والوردي، وبسعر يتراوح بين 35 و40 ألف روبية.
  • Oppo F35 Pro 5G: سيتوفر باللونين الأزرق والبرتقالي، وبسعر يتراوح بين 45 و50 ألف روبية.
سلسلة هواتف Oppo هواتف Oppo F35 الشحن السلكي السريع عشاق السيلفي كاميرا أمامية ت ذاكرة عشوائية

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