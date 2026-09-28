رئيس الوفد يتلقى العزاء في وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند

وصل منذ قليل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، إلى عزاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، لتلقي واجب العزاء في الراحل، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة في رحاب القضاء المصري.

وحرص الدكتور السيد البدوي على تلقي واجب العزاء بجانب أسرة المستشار أحمد الزند، وسط حضور عدد من كبار رجال القضاء والقانون والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل السابق، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الأسبق، ووزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة، وعدد من القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وكان الدكتور السيد البدوي قد نعى المستشار أحمد الزند، واصفًا إياه بأخيه وصديق عمره، مؤكدًا أن الراحل كان واحدًا من أبرز رموز القضاء المصري في مرحلة شديدة الدقة من تاريخ الوطن، وترك سجلًا حافلًا بالمواقف في الدفاع عن القضاء واستقلاله وسيادة القانون.

وأكد رئيس الوفد أن التاريخ سيذكر للمستشار أحمد الزند دفاعه عن استقلال السلطة القضائية وكرامة رجالها، مؤكدًا أن استقلال القضاء ليس امتيازًا للقضاة، وإنما ضمانة أساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم ولسيادة القانون.