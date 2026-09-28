شبانة: أحمد دياب أكثر من ساند حسام وإبراهيم حسن.. ولا يجوز التقليل من قوة الدوري المصري

دافع الإعلامي محمد شبانة عن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، مؤكدًا أنه قدم دعمًا كبيرًا لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، خلال العامين الماضيين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أكثر شخص ساند حسام حسن وإبراهيم حسن في منتخب مصر طوال السنتين الماضيتين، وكان يوفر لهما كل شيء، من تعديلات في جدول المسابقة إلى منح المنتخب أكبر قدر ممكن من الأيام خلال المعسكرات".

وأضاف: "لا يمكن التقليل من المسابقة التي تنظمها رابطة الأندية، وأحمد دياب ينظم البطولة وليس له علاقة بالأمور الفنية وأداء الأندية في البطولة".