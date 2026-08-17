قرعة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة بالعلمين 28 أغسطس

حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، يوم 28 أغسطس الجاري موعدًا لإقامة قرعة بطولة العالم للناشئين والمقرر إقامتها بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة.

وتقام القرعة برعاية وتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ويعلن اتحاد الريشة الطائرة عن عدد الدول المشاركة وطريقة القرعة خلال الفترة المقبلة عقب غلق باب المشاركة في البطولة العالمية.

ويستضيف مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي فعاليات البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وتشهد البطولة العالمية مشاركة ضخمة من قبل الدول لاسيما أن البطولة ستكون المحك الأخير للكثير من لاعبي العالم قبل المشاركة في الألعاب الأولمبية للشباب والمحدد إقامتها في داكار السنغالية خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر من العام الجاري.

وتكتسب استضافة بطولة العالم للريشة الطائرة 2026 أهمية خاصة، كونها تعيد البطولة إلى القارة الأفريقية بعد غياب استمر 24 عامًا، منذ تنظيم جنوب أفريقيا للحدث في عام 2002.

تأتي استضافة بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة لتؤكد أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على تنظيم البطولات العالمية الكبرى، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في استضافة العديد من الأحداث الرياضية القارية والدولية.