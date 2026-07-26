الأردن يطرح عطاء لربط غاز حقل الريشة بخط الغاز العربي

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن شركة البترول الوطنية ستطرح عطاء لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقل "الريشة" وربطه بخط الغاز العربي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستفادة من الإنتاج المحلي ودعم أمن الطاقة في المملكة.

ويعد خط الغاز العربي أحد أهم مشروعات نقل الغاز في المنطقة، إذ يمتد من مصر مرورًا بالأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان، ويشكل ركيزة لتعزيز أمن الطاقة وربط شبكات الغاز بين الدول المشاركة، كما يتيح للأردن الاستفادة من الإنتاج المحلي لحقل الريشة ودمجه في منظومة نقل الغاز الوطنية والإقليمية.

وقال الخرابشة، اليوم /الأحد/ إن إنتاج حقل الريشة من المتوقع أن يصل بحلول عام 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مقارنة باحتياجات نظام الكهرباء الأردني التي تتراوح حاليًا بين 330 و340 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يعكس قدرة الحقل على تغطية احتياجات قطاع الكهرباء وتوفير فائض للاستخدامات الصناعية.

وأوضح أن وزارة الطاقة تعمل، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحقيق أمن التزود بالطاقة، على تنفيذ برنامج لإيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات الصناعية في المملكة خلال 3 سنوات، بهدف خفض تكاليف الطاقة على القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن الخطة لا تقتصر على مد شبكات الغاز إلى المناطق الصناعية الكبرى، بل تشمل أيضًا استخدام محطات الغاز الطبيعي المضغوط لتزويد المصانع الواقعة خارج التجمعات الصناعية، من خلال نقل الغاز بواسطة الصهاريج.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك حاليًا 3 محطات لضغط الغاز ونقله لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، ومنطقة القويرة، وتجمع القسطل الصناعي، ومنطقة الهاشمية.

وأكد الخرابشة أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإحالة عطاءات وتوقيع اتفاقيات لإيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر الصناعية ومنطقة معان التنموية، إلى جانب إجراء دراسات فنية لمد الشبكات إلى منطقة المفرق التنموية ومنطقة الزرقاء الصناعية الجديدة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف استكمال توصيل الغاز إلى جميع التجمعات الصناعية التي تستخدم أو تحتاج إلى الغاز الطبيعي بديلًا عن الديزل والوقود الثقيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج الصناعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.

وأضاف أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سيساعد أيضًا على خلق طلب متزايد على إنتاج حقل الريشة، الذي تطوره شركة البترول الوطنية، مشيرًا إلى أن الشركة أحالت بالفعل عطاءات لحفر 80 بئرًا جديدة ضمن خططها لزيادة الإنتاج.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن محطة التغييز التي افتتحها رئيس الوزراء مؤخرًا تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لقطاع الغاز، إذ تقوم بتحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد من حالته السائلة إلى غاز يتم ضخه عبر شبكة الأنابيب، لتحل محل الباخرة العائمة التي استخدمتها المملكة لسنوات في عمليات استيراد الغاز.