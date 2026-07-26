قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب ينشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لجزيرة خرج تتعرض لقصف المقاتلات
لماذا تفوقت أسعار الذهب في مصر على الأوقية العالمية؟.. قراءة في أسباب الصعود
الخصم المباشر يبدأ في أغسطس.. هل تتغير منظومة الخبز المدعم؟
الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة غدا.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج
متى تسقط نفقة الزوجة؟.. أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية
نجوم الزمالك في حفل دير جيست السنوي لتكريم الأفضل
عمرو أديب: لا تستخدموا علاجات الببتيدات قبل ثبوت أمانها علميًا
الشرع: حزب الله شارك النظام البائد في حربه الهمجية على الشعب السوري
التعليم: انطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و38 مدرسة مصرية ألمانية مع العام الدراسي الجديد
وزير الصحة: نعمل على توفير أحدث أدوية الأورام وتعزيز المخزون الإستراتيجي
كيف يتم تقسيم مراحل تنسيق الجامعات 2026؟.. رفعت فياض يوضح القواعد ويحذر من أخطاء ترتيب الرغبات
تحذير برلماني من الحسابات الوهمية والتضليل الإلكتروني.. كيف يواجه القانون المخالفين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يطرح عطاء لربط غاز حقل الريشة بخط الغاز العربي

الأردن يطرح عطاء لربط غاز حقل الريشة بخط الغاز العربي
الأردن يطرح عطاء لربط غاز حقل الريشة بخط الغاز العربي
أ ش أ

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن شركة البترول الوطنية ستطرح عطاء لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المنتج من حقل "الريشة" وربطه بخط الغاز العربي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستفادة من الإنتاج المحلي ودعم أمن الطاقة في المملكة.

ويعد خط الغاز العربي أحد أهم مشروعات نقل الغاز في المنطقة، إذ يمتد من مصر مرورًا بالأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان، ويشكل ركيزة لتعزيز أمن الطاقة وربط شبكات الغاز بين الدول المشاركة، كما يتيح للأردن الاستفادة من الإنتاج المحلي لحقل الريشة ودمجه في منظومة نقل الغاز الوطنية والإقليمية.

وقال الخرابشة، اليوم /الأحد/ إن إنتاج حقل الريشة من المتوقع أن يصل بحلول عام 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مقارنة باحتياجات نظام الكهرباء الأردني التي تتراوح حاليًا بين 330 و340 مليون قدم مكعب يوميًا، بما يعكس قدرة الحقل على تغطية احتياجات قطاع الكهرباء وتوفير فائض للاستخدامات الصناعية.

وأوضح أن وزارة الطاقة تعمل، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحقيق أمن التزود بالطاقة، على تنفيذ برنامج لإيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات الصناعية في المملكة خلال 3 سنوات، بهدف خفض تكاليف الطاقة على القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأضاف أن الخطة لا تقتصر على مد شبكات الغاز إلى المناطق الصناعية الكبرى، بل تشمل أيضًا استخدام محطات الغاز الطبيعي المضغوط لتزويد المصانع الواقعة خارج التجمعات الصناعية، من خلال نقل الغاز بواسطة الصهاريج.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك حاليًا 3 محطات لضغط الغاز ونقله لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي وصل بالفعل إلى المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، ومنطقة القويرة، وتجمع القسطل الصناعي، ومنطقة الهاشمية.

وأكد الخرابشة أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإحالة عطاءات وتوقيع اتفاقيات لإيصال الغاز الطبيعي إلى منطقة الموقر الصناعية ومنطقة معان التنموية، إلى جانب إجراء دراسات فنية لمد الشبكات إلى منطقة المفرق التنموية ومنطقة الزرقاء الصناعية الجديدة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف استكمال توصيل الغاز إلى جميع التجمعات الصناعية التي تستخدم أو تحتاج إلى الغاز الطبيعي بديلًا عن الديزل والوقود الثقيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج الصناعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.

وأضاف أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سيساعد أيضًا على خلق طلب متزايد على إنتاج حقل الريشة، الذي تطوره شركة البترول الوطنية، مشيرًا إلى أن الشركة أحالت بالفعل عطاءات لحفر 80 بئرًا جديدة ضمن خططها لزيادة الإنتاج.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أن محطة التغييز التي افتتحها رئيس الوزراء مؤخرًا تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لقطاع الغاز، إذ تقوم بتحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد من حالته السائلة إلى غاز يتم ضخه عبر شبكة الأنابيب، لتحل محل الباخرة العائمة التي استخدمتها المملكة لسنوات في عمليات استيراد الغاز.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة شركة البترول الوطنية خط أنابيب حقل الريشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

وزير الصناعة: افتتاح مصنع جديد للمستحضرات الحيوية يعزز توطين أدوية الأورام ويقود مصر نحو ريادة صناعة الدواء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم 26 يوليو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لمسئولي الشركات المقيدة مؤقتا بالبورصة والمستهدفة بالطرح

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد