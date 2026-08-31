احتفالات القليوبية بعيدها القومي.. افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بكفر منصور

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تجريبيًا محطة رفع الصرف الصحي بكفر منصور بمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، وحرص المحافظة على افتتاح المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.



ويأتي الافتتاح التجريبي للمحطة لحين الانتهاء من تنفيذ واستكمال الوصلات المنزلية وربط جميع المنازل بالشبكة، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلات المنزلية حتى الآن نحو 50%.

ويستهدف المشروع خدمة سكان قرية كفر منصور بمركز ومدينة كفر شكر، بإجمالي نحو 8 آلاف نسمة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون جنيه.

وتتكون محطة الرفع من بيارة بقطر 5 أمتار، بها عدد 4 طلمبات غاطسة، بتصرف 17 لترًا/ثانية للطلمبة، كما يشمل المشروع شبكات انحدار بإجمالي أطوال 7462 مترًا، وخط طرد بطول 372 مترًا، بالإضافة إلى نقطة صب عبارة عن غرفة تهدئة بشبكات انحدار كفر عمار ورضوان.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا كبيرًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والارتقاء بمستوى جودة الحياة.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية المتبقية، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهرًا على الأكثر، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال وسرعة استكمال التوصيلات المنزلية، تمهيدًا للتشغيل الكامل للمحطة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لخدمة أهالي قرية كفر منصور.

وخلال الافتتاح، استمع محافظ القليوبية، إلى عدد من مطالب أهالي قرية كفر منصور، حيث استجاب المحافظ لطلباتهم، ووجّه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بدراسة هذه المطالب وسرعة بحثها والعمل على الوصول إلى حلول مناسبة لها، بما يلبي احتياجات الأهالي ويحقق الصالح العام.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المشروعات الخدمية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي يعكس حرص الدولة ومحافظة القليوبية على تنفيذ المشروعات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.